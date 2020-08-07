Константин Деревянко: Надо чувствовать язык, на котором говорит Россия

В России создана правительственная комиссия по русскому языку — она будет разрабатывать единую государственную языковую политику.

В эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей член Совета при президенте РФ по русскому языку, председатель научно-образовательного союза «Родное слово» и член новой комиссии Константин Деревянко рассказал о том, как новый орган поможет стране говорить на грамотном русском языке, сохранять и развивать его.

Язык — наша «мягкая сила»

— Константин Сергеевич, 10 лет назад в стране уже создавали комиссию по русскому языку. Тогда новые нормы многим казались странными. Расскажите, как, по-вашему, отработала прежняя комиссия?

— У предыдущей комиссии был статус межведомственной, сегодняшняя — выше уровнем, она способна эффективнее внедрять важнейшие решения, связанные с сохранением русского языка, повышением грамотности и культуры речи нашего общества.

Действительно, одним из самых запомнившихся решений межведомственной комиссии было утверждение в 2009 году списка словарей с нормами современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка РФ.

На протяжении нескольких месяцев вся страна обсуждала род «кофе», ударение в слове «йогурт» и другие примеры из словарей. На самом деле, в основе того информационного шума были банальные неверные интерпретации содержания словарей, непонимание многими журналистами (и не только) особенностей современной лексикографии, поверхностное чтение словарных статей, а также незнание законов кодификации и изменчивости языковых норм.

Словари — очень важный ресурс для сохранения языковой культуры, они же — инструмент ее развития. Они хранят структурированную и полную информацию о языке. Словарное дело нуждается в государственном внимании и поддержке, словарную культуру необходимо развивать в обществе — это поможет всем нам лучше понимать друг друга, чувствовать язык, на котором мы говорим.

— Для чего вообще нужна правительственная комиссия? Что не так с русским языком?

— Русский язык лежит в основе межнационального единства нашей страны, это наша культурная и коммуникативная основа. В конце концов, язык — «мягкая сила» в продвижении национальных интересов за рубежом.

Во многих развитых странах государственным языкам уделяется особое внимание: там реализуются масштабные долгосрочные проекты по их защите и продвижению. И русский язык — как один из самых распространенных в мире — не должен в этом уступать. Необходима планомерная и системная работа по его поддержке как внутри страны, так и за ее пределами. Для этого и создаются комиссии, формируются советы под председательством руководителей государства. Очень многое сегодня зависит от скоординированных действий этих органов: их правильные решения способствуют культурному, социальному и экономическому развитию страны.

— Русский язык — не единственный в нашей многонациональной стране. Как обстоят дела с другими языками народов России?

— Россия — многоязычная страна, но русский язык нас всех объединяет. У государства есть глобальная стратегическая задача: гармонично сохранять и развивать малые языки наряду с усиленным продвижением и развитием русского языка.

Языковое многообразие России — ее преимущество, особенность нашего культурного кода. К сожалению, как вы знаете, некоторые малые языки находятся на грани исчезновения. В Советском Союзе в начале XX века при мощной поддержке высшего руководства была сделана огромная работа по описанию и сохранению национальных языков, для многих была разработана письменность, издано огромное количество грамматик и словарей. Это был неимоверный труд, направленный на укрепление национального словарного фонда страны как ее базиса. В этом видели основу для единения братских народов, сохранение культурного многообразия. Сегодня нам нужна новая аналогичная программа, и ее, кстати, уже поручил разработать президент России.

Вообще стране необходима единая государственная языковая политика, именно ее разработкой будет заниматься правительственная комиссия. На ее основе в дальнейшем будет корректироваться и законодательство в этой сфере, в частности «Закон о государственном языке РФ» и «Закон о родных языках».

Комиссия усовершенствует преподавание русского языка в школах

— У нас уже есть Совет по русскому языку при президенте РФ. Чем принципиально будет отличаться от него комиссия?

— Совет по русскому языку при президенте РФ — это орган, который отвечает за глобальную повестку. Он определяет стратегические направления деятельности в вопросах сохранения языка и повышения культуры речи внутри страны, а также продвижения его за рубежом.

Правительственная комиссия станет исполнительным органом. Она будет оперативно координировать деятельность различных министерств, научных и общественных организаций, обеспечивать исполнение решений, принятых на уровне президентского совета. Она также будет разрабатывать нормативные документы, вести экспертизу проектов и максимально эффективно внедрять их в реальную жизнь.

— Чем комиссия займется в первую очередь?

— Наши приоритеты в работе уже сформулированы в поручениях президента и озвучены председателем правительства. Комиссия будет формировать требования к словарям и отбирать современные словари, содержащие нормы русского литературного языка, проводить экспертизу правил орфографии и пунктуации, а также разрабатывать государственную языковую политику.

Лично мне важным направлением деятельности видится совершенствование системы преподавания русского языка в школах. В этой сфере нужны новые решения. В частности, надо вернуть школьные словари в активную педагогическую практику, повысить уровень словарной культуры школьников.

Любое сказанное слово сегодня сохраняется и фиксируется

— По новым законам России гражданам приходится отвечать в судах за написанное в Интернете, а их тексты разбираются на лингвистических экспертизах. Получается, что в зависимости от квалификации специалиста решается судьба человека. Как вы считаете, это новая проблема для нашего общества?

— Здесь вопрос не столько к экспертизе, сколько к глобальному и открытому информационному пространству, в котором фиксируется и сохраняется любое слово, сказанное человеком. И в этой ситуации каждый из нас должен быть более внимательным к тому, что и как он говорит. Всем известна народная мудрость: «Что написано пером, не вырубишь топором». В эпоху Интернета она обрела особенный смысл.

Почему мы так настаиваем на грамотной работе со словарем? Осознанная грамотная речь — это речь, наполненная смыслами, выраженными в понятной и доступной для адресата форме. У каждого слова есть значение (бывает и не одно): умение оперировать этой информацией и делает человека интеллектуально подкованным и коммуникативно компетентным.

Словарь — наш проводник в мире слов и языка, а навык и привычка обращаться к словарям — показатель высокой языковой культуры человека. К сожалению, в последние годы, даже десятилетия, мы утратили этот навык. Информационным эталоном для многих стала Википедия, хотя в ней есть большой объем непроверенных сведений. Попросите людей назвать автора какого-нибудь словаря, и они вспомнят, в основном, только Ожегова и Даля, в то время как изданы они были много десятилетий назад.

Все крупнейшие языки мира поддержаны национальными лексикографическими платформами: Oxford в английском, Duden в немецком, La Rober во французском языках и т. д. Русскому языку необходима аналогичная платформа, которая будет отражать язык во всем его многообразии. Сегодня такая платформа уже создается, в этом процессе участвуют ученые Российской академии наук, в первую очередь из Института русского языка им. В.В. Виноградова. Международным брендом данной системы станет широко известный в стране интернет-портал по русскому языку «Грамота.ру».

Очень важно дать доступ к этому контенту различным социальным группам, в первую очередь школьникам. В повестке работы правительственной комиссии по русскому языку этот вопрос обязательно появится.

— Собирается ли комиссия работать над популяризацией грамотного русского языка? Станет ли грамотность нашим новым трендом?

— Конечно, государство должно не только заниматься нормативной работой, но и просвещать и популяризировать грамотность. Сейчас, например, в правительстве РФ на согласовании находится проект по учреждению в России 22 ноября памятной даты «День словаря» — это день рождения великого российского лексикографа и этнографа Владимира Даля. И мне кажется, что пришло время задуматься о проведении в России Года грамотности как года языковой и коммуникативной культуры.