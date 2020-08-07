Россияне раскрыли настоящее место отдыха Собчак под снимком из «Адлера»

Москва, 7 августа. Скандально известная журналистка и блогер Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram-аккаунте новое фото, спровоцировавшее дискуссию пользователей соцсети. Светская львица утверждает, что она сфотографировалась на одном из российских курортов.

На снимке Собчак предстала перед подписчиками в летнем образе на фоне живописных растений.

«Хорошо в Адлере летом!!!» — написала знаменитая блондинка.

Однако фолловеры тут же вывели Собчак на чистую воду и припомнили журналистке обещание никогда не отдыхать на российских курортах.

«Вроде, кто-то говорил, что на наше море ни ногой!» — удивилась yanulya26_.

«А говорила: «Лучше никуда, чем куда попало»! И вдруг Адлер! Вас не поймешь», — возмутилась ancher1986.

«А вы верите, что это Адлер? Не верьте всему, что написано», — отметила korotyulia.

«Это же шутка. Они на Сардинии», — написала banshchikova28.

Кроме того, подписчики не упустили случая пройтись по внешнему виду Собчак.

«Грязные волосы в тренде?» — написала juliapago.

«А че не накрасилась-то?» — спросила mahlusha2512.

Ранее Ксения Собчак объяснила, почему многие россияне относятся к ней с неприязнью и даже ненавистью. По словам блогера, такую реакцию вызывают ее амбициозность и участие в большом числе проектов. Журналистка отметила, что ее часто оскорбляют в комментариях, однако Собчак уже научилась «принимать эту реальность».