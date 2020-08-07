Аналог «Евровидения» появится в США в 2021 году

Москва, 7 августа. Десятки лет страны Европы и даже некоторые государства бывшего СССР участвовали в международном событии, которое успешно обходилось без США. Речь идет о ежегодном международном песенном конкурсе «Евровидение». В Штатах решили, что им нужен подобный конкурс. Теперь для американцев разрабатывается аналог этого проекта.

Отметим, что над созданием American Song Contest трудятся организаторы конкурса песни «Евровидение». Согласно планам, песенный проект может стартовать уже в следующем году.

Конкурс будет сугубо для США, каждый исполнитель будет представлять свой штат. Жанр не будет играть роль.

Песенное состязание будет проходить в три этапа: отборочный тур, полуфинал и финал. Судить исполнителей будут профессиональные музыканты, выступающие в разных жанрах, сообщает Entertainment weekly.

По мнению одного из продюсеров, American Song Contest — то, чего раньше не видели на американском телевидении.

Пока американцы только мечтают о конкурсе, российская группа Little Big, которая собиралась представлять страну на Евровидении в 2020 году, делает успехи. Ее клип на песню Uno стал рекордным по просмотрам на YouTube-канале «Евровидения» за всю историю конкурса.