Физики выяснили причины недолговечности одноразовых бритв

Москва, 7 августа. Физики из Массачусетского технологического института задались вопросом, почему волосы и щетина затупляют даже самые острые лезвия одноразовых бритв. Результатами своих изысканий они поделились на страницах научного журнала Science.

Исследователи изучили изменения бритв после использования и узнали, из-за чего они быстро приходят в негодность при контакте с таким мягким материалом, как волосы.

«Нас, как металлургов, интересуют различные процессы, которые управляют деформацией металлов, так как их понимание поможет нам улучшить свойства сплавов. В данном случае было очень интересно узнать то, почему твердое стальное лезвие становится тупым, если им разрезать мягкий материал», – рассказал один из авторов исследования Цем Тасан.

Ученые осмотрели бритвы с помощью микроскопа до и после использования. Выяснилось, что после бритья лезвия почти не изнашивались, но на них появлялись зазубрины и микротрещины. После каждого использования их становилось все больше.

Дело в том, что волос покрыт маленькими чешуйками, которые усиливают нагрузку на кончик лезвия, если бритва режет волос не под прямым углом. Именно они и оставляют следы деформации, постепенно разрушая лезвие, если сплав бритвы неоднороден.