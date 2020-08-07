В бундестаге призвали жестко ответить на угрозы США «Северному потоку — 2»

Берлин, 7 августа. Угрозы США немецкому порту из-за «Северного потока — 2» требуют жестких ответных мер со стороны правительства Германии. Об этом говорится в заявлении главы комитета немецкого парламента по вопросам экономики и энергетики Клауса Эрнста.

Ранее стало известно, что американские сенаторы Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон направили письмо руководству компании Faehrhafen Sassnitz, которая управляет немецким портом «Мукран». В послании сенаторов отмечается, что оказание логистической поддержки строителям российского газопровода «Северный поток — 2» подвергает порт «Мукран» угрозе санкций со стороны США.

По словам немецкого парламентария, действия сенаторов США свидетельствуют о том, что протест правительства Германии против американских угроз не достиг нужного эффекта.

«Это послание невозможно превзойти по дерзости. Я призываю правительство Германии вызвать посла США. Кроме того, нужно, наконец, пригрозить эффективными ответными мерами и при обстоятельствах принять их, например, введя штрафные пошлины на американский СПГ. Рубикон пройден», — подчеркнул Эрнст.

Напомним, проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух нитей газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря. США и некоторые европейские страны выступают против реализации проекта. Германия и большая часть государств Евросоюза поддерживают строительство газопровода.

В январе 2020 года строительство «Северного потока — 2» было приостановлено из-за санкций США. Вашингтон ввел ограничительные меры в отношении европейских компаний, которые осуществляли строительство газопровода.

В июне в Конгресс США был внесен законопроект о расширении санкций против «Северного потока — 2». Ограничительные меры будут распространяться не только на компании, которые осуществляют строительство газопровода, но и на компании, оказывающие им страховую и юридическую поддержку, а также портовые услуги.