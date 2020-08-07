Спас 2020 — Медовый, Яблочный, Третий: когда отмечаются, традиции и запреты

На Руси окончание лета и наступление осени неразрывно связано со Спасами — праздниками в честь Иисуса Христа, приуроченными к сбору урожая и началу осенней страды. Спас празднуется трижды: 14 августа — Медовый, 19 августа — Яблочный, 29 августа — Ореховый, или Третий Спас.

Название праздника связано со словами Спаситель (Иисус Христос) и «запас», «запасать», «спасаться» (от голода).

Медовый Спас: традиции и приметы

Медовый Спас, который также называют Маковый Спас, Мокрый Спас, или Спас-на-водах, отмечается в честь праздника Происхождение честных древ Животворящего Креста. В православии праздник приходится на 14 августа, это время начала Успенского поста, одного из самых строгих.

В этот день церковь вспоминает ветхозаветных мучеников Маккавеев, а также всех исповедников и защитников истинной веры в периоды гонений. По аналогии с именем Маккавей первый Спас на Руси называли Маковым.

Поэтому основными «именинниками» 14 августа считались мед и мак, с ними делали разнообразную выпечку, как правило, постную. Смесь меда с маком называлась маковое молочко, этим составом смазывали угощение или ели так, с чаем. Мед и мак, а также созревшие к этому времени плоды перед употреблением нужно было обязательно освятить в церкви, при этом яблоки (а на юге — виноград) нового урожая старались не есть до Яблочного Спаса.

14 августа в православных храмах совершается малое освящение воды, поэтому праздник иногда называют Мокрым Спасом, или Спасом-на-водах. Вода в этот день считается целебной, поэтому, согласно традиции, 14 августа можно было в последний раз искупаться в открытом водоеме. Купание после этого срока, согласно приметам, считалось опасным.

Также в это время на Руси также занимались колодцами — чинили старые, копали новые.

Яблочный Спас: традиции и приметы

Яблочный Спас — самый популярный и любимый из всех летне-осенних праздников. Это народное название праздника Преображение Господне, отмечаемого 19 августа. Праздник посвящен явлению апостолам Иисуса Христа в обновленном божественном виде. Это произошло, когда ученики Христа молились на горе Фавор. Евангельская трактовка Преображения говорит о божественном триединстве, а также о богочеловеческой сущности Христа.

Начиная с Яблочного Спаса на Руси по традиции можно было без ограничений есть плоды нового урожая, в том числе яблоки, которые перед этим необходимо было освятить. Согласно народным приметам, есть неосвященные яблоки до праздника считалось опасным, особенно строго это запрещалось женщинам. Суеверные люди считали, что нарушение запрета может привести к смерти маленьких детей.

На Яблочный Спас яблоки были главным угощением, их дарили, ими оделяли нищих, на Руси в этот день устраивались яблочные ярмарки и так далее. Традиция дарить друг другу в этот день яблоки и яблочные пироги сохраняется по сей день.

По погоде на Яблочный Спас судили о будущей зиме. Приметы гласили — чем лучше погода 19 августа, тем теплее и мягче будет зима. Девушки в этот день гадали на удачу, на здоровье и на будущее замужество.

Ореховый, или Третий Спас: традиции и приметы

Ореховый, или Третий Спас отмечается 29 августа, сразу после праздника Успение Богородицы и на следующий день после окончания Успенского поста. Праздник также называется Хлебный, Полотняный или Холщовый Спас. Праздник связан с ритуальной выпечкой хлеба из зерна нового урождая, с традиционными ремеслами, а также с началом сбора диких орехов.

Третий Спас на Руси считался предвестником осени. В этот день по традиции начинали торговать ремесленными изделиями, а также домоткаными хостами. С этого времени начиналась осенняя страда. День считался праздничным, однако, если Третий Спас приходился на среду или пятницу (как в 2020 году), мясное и молочное не ели. На столах, помимо освященного хлеба нового урожая, были рыба, овощи, фрукты, постная выпечка и так далее.

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