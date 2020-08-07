В Совфеде рассказали о механизме расчета детских выплат россиянам

Москва, 7 августа. Россияне с детьми гарантированно получат выплаты от государства. Средства на эти цели выделяются из федерального бюджета, заявил член Совфеда Валерий Рязанский.

Сенатор напомнил, что регионы получили увеличенные субсидии на эти цели. Речь идет о дополнительных 18,4 млрд рублей из резервного фонда. Их направят на выплаты 714 тысяч детей.

Рязанский обратил внимание, что в ряде регионов местные власти получали жалобы от родителей, которые не получили обещанную помощь в августе. В ответ чиновники заявили об отсутствии средств. После этого кабмин увеличил финансирование.

«Денег хватит абсолютно для всех семей, которым они полагаются», — заверил Рязанский в комментарии Nation News.

Политик пояснил, что технология подсчета тех, кто должен получить помощь, проста — от регионов получается плановая цифра (количество нуждающихся семей. — Прим. ФАН), после чего даже если она разойдется с фактической, средства либо останутся в казне, либо будут доначислены.

«Нет никаких оснований для невыплаты кому-то денег, потому что их не хватило», — заключил он.

Напомним, по данным ПФР, детские выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 16 лет уже получили 90% российских семей. Оставшиеся 10% россиян проживают в труднодоступных районах страны (на севере, в горной местности), где есть проблемы с Интернетом, поэтому родители не смогли пока подать заявку на получение помощи. Однако всех получателей выплат в ПФР обещают разыскать и начислить положенные деньги.