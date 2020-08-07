Правительственная комиссия по русскому языку объявит Год грамотности

Москва, 7 августа. Новая комиссия по русскому языку при правительстве РФ, о создании которой объявил накануне Михаил Мишустин, может назначить в России Год грамотности. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал член Совета при президенте РФ по русскому языку Константин Деревянко.

По его словам, «пришло время задуматься о проведении в России Года грамотности, как года языковой и коммуникативной культуры».

Одной из задач новой комиссии по русскому языку при правительстве РФ будет просвещение и популяризация грамотности в России. Как стало известно ФАН, сейчас на согласовании в правительстве РФ находится проект по учреждению в России памятной даты «День словаря» 22 ноября, в день рождения российского лексикографа и этнографа Владимира Даля.

Следующим большим этапом в популяризации и введении тренда на грамотный русский язык может стать объявление Года грамотности в России.

Уже известно, что правительственная комиссия по русскому языку проведет экспертизу правил орфографии и пунктуации и подготовит единые требования к словарям.