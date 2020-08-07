В Белоруссии задержали главу избирательного штаба кандидата в президенты

Минск, 7 августа. Белорусские правоохранители задержали Николая Лысенкова, главу избирательного штаба кандидата в президенты Сергея Черечня, сообщила представитель политика Виктория Стрелковская.

По ее словам, Лысенков задержан в ходе наблюдения за предварительным голосованием.

«Задержан начальник штаба Николай Лысенков, он был наблюдателем на одном из избирательных участков. Пока знаем, что он задержан на 72 часа, уточняем подробности», — заявила Стрелковская.

В Сети появилось видео задержания. На кадрах милиционеры сообщают Лысенкову об административном процессе из-за несанкционированного публичного мероприятия.

Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа, досрочное голосование началось 4 августа. На пост главы государства претендуют пять человек, в том числе действующий национальный лидер Александр Лукашенко.