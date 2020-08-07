Сестра покойной Фриске опубликовала трогательное видео с певицей до болезни

Москва, 7 августа. Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья опубликовала трогательное видео с исполнительницей в Instagram Stories. Камера запечатлела, как звезда выглядела до болезни.

Наталья Фриске оставила в Stories ссылку на один из аккаунтов, посвященных покойной Жанне. На этой странице в соцсети разместили короткий отрывок из реалити-шоу Первого канала «Последний герой» — певица стала участницей этой передачи в 2005 году, то есть, за десять лет до смерти.

На видео к Фриске на остров неожиданно приезжает ее мама Ольга Копылова. Мать и дочь, долго ждавшие встречи, обнимаются и не могут сдержать слез.

«Я очень хотела, чтобы ты ко мне приехала!» — говорит Жанна.

«Она веселая, бодрая, самое главное, что она здорова. Для матери это самое главное», — говорит в конце видео Копылова.

Архивный ролик растрогал пользователей Instagram.

«Плачу», — написала batiaevaanastasiia_2004.

Напомним, о своей болезни Жанна Фриске узнала после беременности в 2013 году. Вскоре после рождения сына Платона певица начала чувствовать головные боли, а позднее у нее была обнаружена глиобластома (неоперабельная опухоль головного мозга).

Последние три месяца жизни Фриске находилась в коме. Звезда скончалась 15 июня 2015 года в своем доме в Подмосковной Балашихе. Исполнительнице было 40 лет.