Пугачева в рокерском стиле разгневала поклонников

Москва, 7 августа. Певица Алла Пугачева, которой уже 71 год, вызвала бурную критику поклонников своим новым образом. Примадонну засняли во время прогулки в «рокерском прикиде». Фото опубликовано в Instagram одного из фанатских аккаунтов певицы.

На кадре Примадонна одета в черную футболку с «принтом» и джинсы, на шее толстая цепь, а дополнял образ черный кожаный плащ. С ней рядом шел стилист, который был одет в схожем стиле.

Фотография вызвала крайне неоднозначную реакцию поклонников. Некоторые подчеркивали, что певица выглядит очень молодо, а «хейтеры» ей элементарно завидуют. Другим казалось, что одежда и пластические операции уже не помогут скрыть реальный возраст.

«Мне все нравится. Молодец, умница. Уважение мое ей. Гадости пишут те, кто завидует. А она все краше, назло и вопреки. Уважаю», — выразила восхищение поклонница.

«Старушка — есть старушка, никакая пластика не скрывает возраст, уважала Аллу, а теперь мне ее жаль», — прокомментировала подписчица аккаунта.

Одна из поклонниц не сдержалась и назвала звезду эстрады «старой мочалкой».

Некоторые удивлялись тем, что рядом с Пугачевой был не супруг, а другой мужчина. Люди спрашивали, где Галкин?

Были и те, кто не обращал особого внимания на стиль, люди желали ей дальнейших творческих успехов и интересовались, когда она будет радовать их песнями.

Напомним, что ранее музыкальный критик Сергей Соседов подчеркивал, что брак Пугачевой и Галкина вряд ли является счастливым. По его мнению, это — клоунада.