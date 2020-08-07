Александр Чубаров: Взрыв в Бейруте говорит о бестолковости властей Ливана

Взрыв аммиачной селитры в порту Бейрута 4 августа унес жизни более 130 человек. Версии случившегося разнятся, но очевидно одно: годами складировать такой объем опасного вещества в густонаселенном районе города, посреди сложного региона могли только законченные глупцы.

Сейчас невозможно со стопроцентной уверенностью сказать, был ли взрыв следствием целенаправленного воздействия или стечением случайных обстоятельств. Постфактум можно напридумывать что угодно, и сейчас найдется много желающих, которые разведут вокруг этой трагедии целую конспирологию.

Безусловно, нельзя исключать того, что в Бейруте произошел диверсионный акт. Такое вполне могла осуществить хорошо подготовленная разведывательная группа специального назначения. Ближневосточные страны просто напичканы соответствующими «специалистами», а сам регион полон тысячелетних противоречий, поэтому взрыв там можно ожидать в любое время.

Это мог быть и акт терроризма, главной задачей которого, как мы все помним, является вселение ужаса в людей. Даже детонация бытового газа, когда рушится подъезд многоквартирного дома, вселяет страх. А тут — взрыв гигантской разрушительной силы.

Впрочем, и версию о том, что трагедия стала результатом обычного пожара, также исключать нельзя. А если на складе были легковоспламеняющиеся вещества, то могла сказаться даже жара.

Ясно лишь то, что для искусственного подрыва аммиачной селитры нужен промежуточный детонатор. Селитра, как часть взрывчатого вещества, как правило используется в промышленности для подрыва на выброс грунта, вплоть до горных пород и угольных пластов. Вот и на многочисленных видео из бейрутского порта заметно, что земля в центре взрыва вывернута наизнанку, а ее цвет — от светло-коричневого до темно-коричневого. И то, что там так вывернуло землю, может говорить о том, что такой результат был задуман…

Вторая же очевидность заключается в том, что свою роковую роль сыграло неосторожное, просто-таки хамское отношение ливанцев к сбережению столь опасного груза. Я вообще не понимаю, как могло получиться, что посреди порта столько лет хранилось огромное количество аммиачной селитры.

Конечно, ближневосточные господа не вызывают большого доверия как крупные профессионалы. Да и сам регион сложный, там в любой момент может произойти что угодно, вплоть до прилета ракеты. Поэтому то, что ливанцы устроили складирование такого объема опасного вещества посреди порта, — это просто бестолковость.