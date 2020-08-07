Аналитик Sohu рассказал о тандеме России и Китая для борьбы с Западом

Пекин, 7 августа. США ограничивают доступ России и Китая к западным технологиям, что вынуждает Москву и Пекин объединять свои усилия в этой сфере. Такое мнение выразил профессор Кубинского центра международных политических исследований Сунамиса Фаберо Консепсьона в статье китайского издания Sohu.

По его словам, Россия налаживает сотрудничество с Китаем на фоне «железного занавеса» США в технической сфере. Действия США сближают Москву и Пекин в технологической сфере. Консепсьона отметил, что Россия стала главным сдерживающим фактором США в «Новой большой игре». При этом Китай в данном контексте также является важным игроком.

Цифровые технологии играют важную роль в усиливающемся соперничестве за господство в Евразии, поэтому Китай и Россия намерены объединиться для продвижения общих интересов. США пытаются обвинить Москву и Пекин в ведении «войны против либеральной демократии» Запада. Вашингтон обвиняет Россию в развязывании информационной войны, а Китай в использовании возросших технологических возможностей против США, передает «ПолитЭксперт».

Так, санкции США против китайской компании Huawei, является ярким примером того, что сфера высоких технологий стала одной из самых конкурентных областей между Пекином и Вашингтоном. Консепсьона отмечает, что у Москвы и Пекина есть общие цели и враги, а также опыт успешного взаимодействия, который не стоит игнорировать. Шанхайская организация сотрудничества и недавнее соглашение о сотрудничестве в области технологий между Евразийским экономическим союзом, продвигаемое Россией, и инициатива «Один пояс, один путь», возглавляемая Китаем, являются лучшими тому примерами.