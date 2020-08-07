Названы самые простые для взлома пароли

Москва, 7 августа. Любимыми у мошенников паролями остаются комбинации из следующих друг за другом символов и личные данные, рассказал директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов.

По его словам, пароли по типу qwerty с легкостью взламываются мошенниками. Для защиты лучше всего использовать длинный пароль до 15 символов со строчными и заглавными буквами.

«Не стоит в качестве пароля использовать номер телефона, свой день рождения, свое имя или какие-то общедоступные данные», — рассказал эксперт.

Мясоедов рекомендовал использовать для каждого сервиса отдельный пароль или пользоваться специальными программами – менеджерами паролей.

«Придумать хороший пароль поможет генератор паролей. Самый сложный пароль нужно создать для основной почты, так как получив к ней доступ, мошенники смогут взломать и остальные сервисы», — добавил эксперт.

Ранее заместитель руководителя лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин рассказал ФАН, как данные пользователя могут и будут использованы против него. В России есть закон о защите персональных данных, который регулирует хранение и обработку информации, напомнил он. Никитин добавил, что утечки информации показывают, что еще есть, на чем работать. Операторы не обеспечивают необходимые меры защиты.