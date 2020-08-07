Западный фонд через российские НКО продвигает реформу уголовной системы

Москва, 7 августа. Фонд борьбы с ВИЧ Aidsfonds из Нидерландов через российские НКО продвигает реформу уголовно-исполнительной системы. Об этом сообщает Комитет защиты национальных интересов.

Активисты сообщают, что нидерландский фонд еще в прошлом году запустил проект «Здоровье и права ВИЧ-положительных заключенных: усиление общественных кампаний по продвижению пенитенциарных реформ». В качестве реципиентов гранта выбраны шесть стран, в том числе Россия. За 2019 год на финансирование проекта было направлено 13,2 миллиона рублей.

Подразумевается, что в рамках проекта будут организованы общественные кампании и скоординированы действия в Европейском суде по правам человека. Кроме того, авторы идеи преследуют цель усиления объединений наркозависимых, ВИЧ-инфицированных и заключенных.

Получателем гранта стала сеть НКО European Prison Litigation Network (EPLN), которая специализируется на защите прав осужденных. Из российских организаций в нее входят СРОО «Сутяжник», Межрегиональный Центр Прав Человека, «Правозащитники Урала», Уральский демократический фонд и Legal Basis. При этом «Сутяжник» уже внесен в список иностранных агентов.

О поступлении средств гранта отчитался только Уральский демократический фонд. По документам, эта сумма составила 330 тысяч рублей, однако в качестве целей расходования указан совсем другой проект.