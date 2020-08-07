Салтыкова резко отреагировала на слухи об онкозаболевании

Москва, 7 августа. Певица Ирина Салтыкова резко отреагировала на слухи о том, что у нее диагностировали онкологическое заболевание.

Певица раскрыла правду о борьбе с раком. Артистку разозлили вбросы про ее здоровье, она назвала слухи бредом и обвинила журналистов.

«Бред! Не верьте, не читайте, пишут, что в голову придет! Мусор. Нет повода, просто берут с потолка, уроды!» — написала Салтыкова в Instagram.

Ранее издание «Столица С» опубликовало новость о том, что якобы Салтыкова отправилась в Сочи, чтобы поправить здоровье. Журналисты утверждали, что у певицы выявили рак и она лежит под капельницей.

Подписчики Салтыковой поддержали звезду. Некоторые даже рассказали, что лично видели певицу в Сочи бодрую и веселую. В комментариях отметился и Максим Галкин. Шоумен добавил, что даже не знает, уместно ли ставить лайк под таким постом. Кроме того, запись прокомментировала певица Валерия.

«Что только не сочиняют!!! Когда ж это безобразие закончится?» — написала valeriya.

Ранее Салтыкова признавалась, что у нее в 1995 году диагностировали рак. Заболевание появилось на фоне стресса, полученного из-за развода и смерти отца.