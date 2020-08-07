Роскосмос хочет построить научную базу на Луне вместе с Китаем

Москва, 7 августа. В программу космической деятельности включат создание многоспутниковой орбитальной группировки «Сфера», развитие системы ГЛОНАСС и строительство наземной инфраструктуры на космодроме «Восточный». Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Также в планы госкорпорации входит инвестирование новых промышленных комплексов и современных производств. До конца этого года единую государственную программу по космической деятельности должны представить на утверждение правительству.

Еще один пункт программы вызывает много споров между Роскосмосом и Минфином. Рогозин считает, что пора установить российский флаг на Луне. А для этого необходимо выделить дополнительные средства на создание комплекса для высадки космонавтов. Этот пункт необходимо уже сейчас включить в государственную программу, иначе потом будет поздно. Спор между Роскосмосом и Минфином по «лунному вопросу» разрешит только Владимир Путин.

Ранее Дмитрий Рогозин заявлял, что высадка космонавтов на Луну планируется после 2028 года. Именно тогда начнутся испытания сверхтяжелой лунной ракеты. При этом глава Роскосмоса допустил, что осваивать спутник Земли придется вместе с Китаем.