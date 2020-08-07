Шерин напомнил американским «ястребам» о ядерной системе «Периметр»

Американцам однажды сошло с рук уничтожение атомными бомбами японских городов Хиросимы и Нагасаки, и они начали думать, что могут держать весь мир в страхе. Однако они уже давно не являются монополистами в плане обладания страшнейшим оружием, изобретенным человечеством — давно появились другие ядерные сверхдержавы, готовые дать отпор любому государству, покусившемуся на их суверенитет. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Так собеседник ФАН прокомментировал статью «Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания», подготовленную Генеральным штабом ВС РФ. Согласно ей, государство задействует свой ядерный потенциал в случае любой ракетной атаки по своей территории, а поскольку возможность точно установить, идет речь об атомном снаряде или нет, отсутствует, то абсолютно любой из них будет по умолчанию считаться таковым.

«В этом плане в нашей доктрине ничего не поменялось, — заявил депутат. — Эта статья — просто еще одно напоминание нашим «потенциальным противникам», этим американским «ястребам», периодически играющим своими атомными мускулами, что если они «потеряют берега» и нападут на нас, их агрессия не останется без ответа. Вместе с тем я абсолютно уверен, что никто не будет доходить до того, чтобы начинать ядерную войну, в которой заведомо не будет победителей».

Парламентарий подчеркнул, что Россия обладает «самыми лучшими средствами доставки взрывных зарядов» в мире как по скорости, так и по дальности и по точности.

«Им даже необязательно быть именно ядерными — десятка «обычных» зарядов должно хватить для того, чтобы создать аналогичное атомному разрушение, но только без радиационного заражения», — отметил собеседник ФАН.

По его словам, военные люди во всех странах мыслят одинаково здраво и понимают реальные ужасы крупномасштабной войны с применением оружия массового поражения — в отличие от гражданских лиц, которые видели ее только в фильмах и видеоиграх.

«В конце концов, зачем делать непригодной территорию противника, которую хочешь захватить? — спрашивает Шерин. — В настоящее время битвы ведутся за обладание ресурсами, а не с целью уничтожить человечество, поэтому смысла использовать ядерные ракеты с целью нападения нет никакого — только ради обороны».

Депутат заметил, что целью ответного удара России будет вовсе не Европа, с которой мы находимся на одном континенте — ракеты полетят дальше, за океан, в центр принятия решений, давший команду для нападения на нашу страну.