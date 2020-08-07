Экс-супруга Кузьмина рассказала, как Пугачева разрушила ее семью

Москва, 7 августа. Первая жена известного музыканта Владимира Кузьмина поэтесса Татьяна Артемьева обвинила Примадонну российской эстрады Аллу Пугачеву в колдовстве. По мнению первой супруги гитариста, заслуженная певица приворожила ее бывшего мужа.

В конце 1980-х годов общественность бурно обсуждала роман Пугачевой и Кузьмина. Ради Примадонны музыкант оставил жену с тремя детьми, однако певицу, судя по всему, этот факт не смущал.

По мнению Артемьевой, гитарист ушел от нее не просто так. Поэтесса не сомневается, что Пугачева разрушила ее семью с помощью магии.

Как уверяет экс-супруга Кузьмина, Примадонна сама призналась, что использовала приворот. Артемьева утверждает, что Пугачева рассказала об этом на праздновании своего дня рождения, чем повергла присутствующих в шок, пишет «Собеседник».

«Еще она сообщила, что продала душу дьяволу за вечную молодость!» — заявила поэтесса.

При этом Артемьева добавила, что действие любовного приворота довольно быстро прошло. Отношения Кузьмина и Пугачевой продлились недолго — гитарист оставил Примадонну ради американской модели. По слухам, расставание с музыкантом стало для певицы настоящей трагедией, ведь с ним она чувствовала себя очень счастливой.

С жизненными проблемами и трагедиями пришлось столкнуться и Артемьевой. Например, поэтесса пережила смерть двоих детей. Женщина винит во всем Пугачеву и ее магию.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что Кузьмин никогда не любил Пугачеву. По мнению Соседова, Примадонна просто взяла музыканта «в оборот».