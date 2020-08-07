Россиянка рассказала, что в аэропортах Турции не соблюдают санитарные меры

Москва, 7 августа. В социальных сетях появились первые отзывы россиян об организации рейсов из Турции в Россию — несмотря на анонсированные строгие санитарные меры, ответственность за здоровье пассажиров полностью легла на плечи их самих.

Подписчица группы «Турция Аланья Махмутлар. Начало новой жизни» в Facebook Анна Безикова подробно описала свой опыт по возвращению в российскую столицу из турецкого курортного города Аланья. Свой путь она начала из Газипаши в Стамбул рейсом авиакомпании Pegasus. По словам девушки, помимо обязательного ношения медицинских масок, никаких мер в отношении пассажиров экипаж воздушного судна не применял — о проверке температуры тела и обеспечении социального дистанцирования речи не было.

Россиянка решила сама побеспокоиться о своем здоровье и начала искать информацию о том, как сдать тест на COVID-19 в Стамбуле в аэропорту, но в этой услуге ей отказали.

«В Стамбуле хотели пройти тест на ковид — отказали. Сказали, что делают его минимум 6 часов, цена 220 лир (2 211 рублей. — Прим. ФАН), и получать надо бумажкой в руки», — пишет автор поста в Facebook.

После неудачной попытки с тестом Анна Безикова вылетела рейсом «Победы» в Москву — по словам девушки, по прибытии в Россию температуру не измеряли, и единственное, что волновало сотрудников воздушной гавани, было заполнение анкет.

«Там семь вопросов — куда, откуда, адрес, телефон и т. д. Бланки при выходе к багажной ленте собрали, и всё. Про тест нам так никто и не сказал, что его сдавать надо в течении 72 часов. Поэтому мы и не знаем, сдавать его в Москве или нет», — утверждает россиянка.

В комментариях к посту некоторые пользователи обвинили девушку в несознательности, заявив, что она и безо всяких напоминаний должна знать о том, что по прилету нужно сдавать тест. Другие напротив, поддержали туристку: если о тесте никто не предупреждал, значит, и делать его необязательно.

Напомним, в Роспотребнадзоре строго регламентирован порядок возвращения туристов в Россию после поездки в другие страны. В случае, если граждане по прилету в течение трех дней не сдали тест на коронавирус и не загрузили на сайт Госуслуг результаты анализов, путешественники будут штрафоваться на сумму от 15 до 40 тысяч рублей согласно части 2 статьи 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».