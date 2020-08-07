Перенджиев объяснил, какие преимущества Россия имеет в космосе перед США

США могут только понтоваться своими разработками в космической отрасли, а Россия имеет конкретные амбиции в этой сфере, и у нее больше шансов реализовать свои идеи. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал член экспертного совета «Офицеры России», доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им Г. В. Плеханова Александр Перенджиев.

Таким образом собеседник ФАН отреагировал на намерение Роскосмоса создать ракету-носитель лучше, чем ракета Falcon 9 от компании Илона Маска SpaceX. По словам главы госкорпорации Дмитрия Рогозина, российская ракета под названием «Союз-СПГ» будет многоразовой и работать на метане. Рогозин уточнил, что отечественная разработка предназначена на 100 стартов. При этом носитель Falcon 9 от американской компании SpaceX рассчитан на 10 стартов.

«По сути дела, этот проект открывает дверь к использованию сжиженного природного газа в ракетно-космической отрасли», — сказал Рогозин.

Он уверен, что «Союз-СПГ» станет «ракетой XXI века». Отмечается, что финансировать ее создание планируется на внебюджетные источники.

Военный эксперт Александр Перенджиев констатирует, что Россия и США ввязываются в так называемую космическую гонку. При этом она является инновационной, поскольку идет борьба технологий и умов.

«По сути говоря, гонка ведется между Роскосмосом и NASA. Ее начало отчитывается со времен появления информации о том, что американцы посетили Луну. Но в последнее время мы с американцами не говорили о соперничестве, а больше о сотрудничестве. У США произошли провалы с испытанием шаттлов. Потом они решили закупать у нас двигатели Р-180 для своих летательных аппаратов. Все это показало, что Россия имеет преимущество в космической сфере», — заявил Перенджиев в интервью ФАН.

Соперничество между Роскосмосом и NASA не имеет прямого отношения к военной сфере, но оно касается того, кто займет главенствующие позиции в космосе, считает собеседник ФАН.

«Сегодня развернулась целая геополитическая борьба на земле. Стало понятно, что тот, кто владеет космосом, является хозяином на земле», — сказал он.

Американо-российская борьба за космос часто подогревается различными заявлениями с той и другой стороны. К примеру, президент США Дональд Трамп часто говорит, что в стране скоро будут разрабатывать новейшее оружие, констатирует Перенджиев. Все эти высказывания направлены только на публику. Эксперт предлагает посмотреть на конкретные факты.

«Россия сумела разработать гиперзвуковые ракеты, а со стороны США идет больше заявлений, что они смогут это повторить. Наша страна в этом отношении ушла далеко вперед. Следовательно, можно сделать вывод, что у нас больше шансов на реализацию всех программ по разработкам ракет-носителей. США делают только громкие заявления по этому поводу. У России амбиции, а у США одни понты», — добавил собеседник ФАН.

Ранее американских военных обеспокоил запуск двух российских спутников. Они считают, что летательные аппараты могут следить за американским спутником, который осуществляет шпионскую деятельность.

Вашингтон также обвинил Россию в якобы проведении в космосе испытания противоспутникового оружия. По данным Пентагона, запуск «объекта» производился рядом с другим российским спутником и не похож на тестирование спутника-инспектора.