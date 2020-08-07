Стрельбы ВМФ России у берегов Крыма напугали корабли НАТО

Москва, 7 августа. Учебные стрельбы кораблей ВМФ РФ в Черном море не позволили военному флоту НАТО приблизиться к территориальным водам России.

Корабли НАТО пытались подойти к берегам Крыма в ходе учений НАТО в Черном море. В маневрах принимали участие боевые корабли США, Турции, Румынии и Болгарии. При этом в составе ударной группы присутствовал американский эсминец USS Porter с крылатыми ракетам «Томагавк».

Однако кораблям НАТО не удалось полностью выполнить программу учений, район проведения которых упирался в российские территориальные воды у берегов Крыма. Корабли ВМФ РФ начали проводить учебные стрельбы, в результате чего ударная группа НАТО не могла физически приблизиться к берегам Крыма, передает «Царьград».

Действия российского флота напугали участников учений НАТО, в результате чего они были вынуждены отказаться от своих планов. По словам, главы исследовательского центра CNA в Вирджинии Майкла Кофмана, Москве не нравится присутствие американских военных кораблей и учения НАТО в Черном море, так как они создают угрозу для мирного населения и стратегических объектов, которые базируются в Крыму.

Стоит отметить, что в начале мая ВМС США и Великобритании провели военные учения у морских границ России в Арктическом регионе. В маневрах были задействованы американские и британские подводные лодки. Кроме того, в учениях приняли участие американские противолодочные самолеты Boeing P-8 Poseidon. В ходе маневров военные США и Великобритании «нашли и уничтожили» подводные лодки условного противника. При этом в Пентагоне не скрывали, что ключевой целью учений является «охота» на подлодки Северного флота ВМФ России.