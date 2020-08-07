В СК озвучили предварительную причину смерти девочки в монастыре

Екатеринбург, 7 августа. Смерть пятнадцатилетней девочки, скончавшейся в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области, наступила в результате тяжелого заболевания. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК по региону.

Проверка ведомства не выявила признаков криминального характера смерти.

«В ходе проверки предварительно установлено, что смерть ребенка наступила из-за тяжелого заболевания, телесных повреждений, которые говорили бы о криминальном характере наступления смерти, не имеется», — говорится в сообщении.

В настоящее время следователи продолжают проводить проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Для установления точных причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза тела умершей девочки.

Кроме того, в СК опровергли информацию о возбуждении уголовного дела.

Напомним, духовник Среднеуральского женского монастыря схимонах Сергий был отстранен от служения из-за призывов к нарушению режима самоизоляции. Несмотря на это священник продолжает своевольно удерживать монастырь под контролем.