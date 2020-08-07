Муцениеце после развода с Прилучным усомнилась в способности людей любить

Москва, 7 августа. Актриса Агата Муцениеце поделилась с подписчиками в Instagram рассуждениями и написала загадочный пост о любви. Знаменитость пришла к выводу, что способность любить редко дается людям.

«Способность любви — так же редко дается людям, как и всякая одаренность. Как часто выдают за любовь — подделку», — написала Муцениеце

Актриса сравнила поддельные чувства с сумкой. По ее мнению, лишь подлинное искусство и качество смогут пережить вечность.

Подписчики актрисы высоко оценили рассуждение Муцениеце. Они пожелали ей найти того, кто будет способен на такие чувства.

«Обязательно найдешь того, кому этот дар откроется», — написал l_13113.

«Золотые слова! Умничка, все у тебя еще будет и будет хорошо!» — добавила alinka902020.

Напомним, Павел Прилучный и Агата Муцениеце недавно развелись после девяти лет совместной жизни. У бывших супругов есть двое детей — дочь Мия и сын Тимофей. Ранее стало известно, что после развода Прилучный уже успел закрутить роман со звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович. При этом он продолжает слать любовные послания своей бывшей жене после развода.