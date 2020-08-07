Ковитиди рассказала о творческом конкурсе в Ялте, посвященном Дню города

Накануне Дня города Ялты, который отмечается во второе воскресенье августа, в киногостиной Ялтинской киностудии состоялась церемония награждения победителей творческого конкурса на лучшее любительское видео на песню «Да! Ялта!». Автором песни и инициатором проекта «Город в сердце моем» является член Совета Федерации, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Нынешний конкурс, посвященный летней столице России, стал уже вторым в проекте.

«Совсем недавно мы подвели итоги конкурса по созданию видеоклипа на песню «О Симферополе», — рассказала Ольга Ковитиди корреспонденту Федерального агентства новостей. — Эта песня долгие годы встречала и провожала поезда на железнодорожном вокзале крымской столицы. Сами крымчане выступили с предложением провести аналогичный конкурс, посвященный «жемчужине Крыма». Их предложение было поддержано, и в День России мы анонсировали конкурс, посвященный Ялте».

Мероприятие началось с масштабного флешмоба на набережной Ялты, в котором вместе с жителями города активное участие приняли гости полуострова. По словам Ольги Ковитиди, несмотря на разгар курортного сезона, крымчане горячо откликнулись на возможность поучаствовать в конкурсе, создав десятки ярких творческих работ.

«Около 700 человек поучаствовали в проекте, мы получили 98 работ. После закрытия приема заявок наше жюри, в составе которого министр культуры Крыма Арина Новосельская и заслуженный артист России Владимир Винокур, получало и получало новые работы. Нам было непросто определить победителя, потребовались большие эмоциональные усилия, ведь все видеоклипы просто замечательные!»

По словам сенатора от Крыма, было представлено много коллективных работ, не только любительских, но и профессиональных.

«Участвуют фотостудии, художественные школы, просто ялтинские семьи, много детей. Активно участвуют и взрослые, в том числе наши пенсионеры, одному из них 72 года! Многие пошли дальше — не только смонтировали видео, но еще и разучили слова песни, так что получились настоящие клипы. Кстати, здорово, что лауреаты конкурса по созданию видеороликов на песню «О Симферополе» также приняли участие в новом проекте. В итоге 13 наших конкурсантов получили солидные денежные премии. Одного победителя было выбрать невозможно, ведь Крым талантлив и уникален!» — подчеркнула Ольга Ковитиди.

Всего было выбрано 13 номинантов, два победителя получат по 50 тысяч рублей. Кроме того, будет вручено четыре гран-при с наградой в 30 тысяч рублей и специальный детский приз — также 30 тысяч рублей.

В видеоролике представлены работы следующих конкурсантов: Алексей Нарижный, 24 года, инструктор по туризму, Ялта; Анастасия Саванкова,18 лет, Крымский федеральный университет им. Вернадского; Светлана Шатилова, руководитель ялтинского Клуба исторического танца «Феерия» и члены клуба Семен Гущин, Алексей Кондауров, Валентина Натына и Людмила Тарасенко; а также Андрей Бурдейный, Ялта.