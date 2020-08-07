Свидетель рассказал о действиях Ефремова после ДТП на Садовом кольце

Москва, 7 августа. Сразу после ДТП на Садовом кольце Михаил Ефремов начал осматривать свой автомобиль и даже не обратил внимания на потерпевшего, рассказал в суде один из свидетелей аварии.

По мнению мужчины, актера гораздо больше волновала его иномарка, нежели человек, автомобиль которого он протаранил, двигаясь по встречной полосе.

«Сразу после столкновения Ефремова вытащили из-за руля, и он стал рассматривать свою машину. Мне показалось, что ему ее было жалко», — добавил он.

Все это время, как уточнил свидетель, Ефремов не обращал никакого внимания на водителя фургона Сергея Захарова.

«На потерпевшего он даже внимания не обратил, меня это возмутило. После этого он взял у меня сигарету и сел на бордюр», — заключил мужчина.

Напомним, ДТП с участием Ефремова произошло поздно вечером 8 июля. Согласно материалам дела, актер сел за руль, находясь в состоянии опьянения — в его анализах были выявлены следы алкоголя, марихуаны и кокаина. На Садовом кольце он вылетел на встречку и продолжил двигаться с огромной скоростью, пока не влетел в фургон Сергея Захарова. Последний получил тяжелые травмы и умер в ночь на 9 июля. Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы.

Авария вызвала широкий резонанс. Политики, общественные деятели и коллеги Ефремова по цеху убеждены, что он должен отвечать за содеянное по всей строгости закона. В частности, лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По словам политика, сейчас долг актера — признать вину и сесть в тюрьму.