Дочь Заворотнюк поделилась архивным семейным фото с братом

Москва, 7 августа. Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк — Анна — порадовала подписчиков в Instagram архивной семейной фотографией. На опубликованном в stories кадре она заснята вместе с младшим братом Майком.

Точно неизвестно, когда было сделано фото. Не исключено, что кадр мог быть снят около 15 лет назад. Дети актрисы запечатлены на ней еще маленькими. На снимке они собирают клетку, в которой уже сидит кот.

«Спасибо за фотографию, карапузы такие», — звучит комментарий к публикации.

Подписчикам понравился архивный кадр, однако значительная часть комментариев сводилась к состоянию их матери, которая борется с онкологией.

Напомним, что Анна сейчас готовится к переезду из дома матери в Подмосковье в отдельную квартиру в Москве, где уже заканчивается ремонт. Дочь актрисы подчеркнула, что после активной и насыщенной жизни в Нью-Йорке, ей не хватает ритма мегаполиса. Девушка хочет поскорее уже окунуться в столичную жизнь. Она отметила, что привыкла к тому, чтобы все блага цивилизации были в шаговой доступности.

Однако жизнь за городом ей понравилась. По ее словам, выходные она планирует проводить в Подмосковье, поближе к природе, где удается обретать гармонию.