Рита Ора показала фото в откровенном бикини

Москва, 7 августа. Британская поп-звезда Рита Ора порадовала своих фанатов свежими снимками с пляжного отдыха. Откровенные фото знаменитость выложила в Instagram.

Исполнительница выбрала для фотосессии довольно эффектный наряд – раздельный купальник из блестящей ткани от бренда Oseree. Ора позирует, сидя на камне на фоне деревьев. Дополняют образ распущенные волосы, а также колье, браслеты и кольца. Снимок сделан снизу, что вдобавок подчеркивает красоту певицы.

«Когда ты понимаешь, что это последний отдых перед релизом хитов!» — подписала снимки артистка.

Таким образом исполнительница решила похвастаться своим отпуском на Ибице, который 29-летняя Ора проводит вместе с друзьями, а также бикини за 180 фунтов стерлингов.

Поклонники не остались равнодушны к горячим кадрам певицы и осыпали ее всевозможными комплиментами.

«Детка, ты шикарна», «Тело моей мечты», «Я тебя очень люблю», «Золотая красотка», «Ты прекрасна», «Вау, Рита, очень красивая», — написали фолловеры.

Ранее стало известно, что тульская медсестра, прославившаяся благодаря снимку в защитном халате, одетом поверх купальника, стала телеведущей. На региональном телевидении девушка будет вести прогноз погоды, передает издание «Ридус».