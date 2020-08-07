Коронавирус 7 августа в РФ и мире: количество смертей, последние новости

В России было выявлено 5241 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Подробнее о ситуации в мире и России — в материале Федерального агентства новостей.

Данные по России на утро 7 августа

На 7 августа 2020 года число заболевших на территории Российской Федерации составляет 871 894 (+5241), выздоровело 676 357 (+7331), умерло 14 606 (+116). Лидерство по числу новых заболеваний за сутки занимают Москва (+686), Свердловская область (+180) и Московская область (+158).

Ситуация по коронавирусу в мире на утро 7 августа

— Всего зараженных 19 272 563 (+42 229 за сутки) — Скончались 718 820 человек (+1 495 за сутки) — Выздоровевших 12 367 369 человек (+22 712 за сутки)

Данные по Украине на 7 августа

Как сообщает система мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины, на утро 7 августа в стране было 78 261 (+1453 за сутки) случая заражения новым типом коронавируса. Всего в стране скончались 1852 человек (+33 за сутки), всего выздоровело 43 055 (+531 за сутки).

Лидерами новых случаев за сутки стали Киев (+186), Одесская (+156), Львовская (+152), Харьковская (+146), Ивано-Франковская (+131) и Ровненская (+100) области.

Антирекорд Украины

На Украине третий день подряд был зафиксирован антирекорд по числу заражения новым типом коронавируса. По словам главы Госпродпотребслужбы Киева Олега Рубана, причина высокого числа выявленных заражений связана с увеличением проведения тестирования.

30 млн тестов

В то же время в России было проведено 30 миллионов тестов на COVID-19. Об этом докладывает пресс-служба Роспотребнадзора.

Кроме того, 321 тысяча анализов на коронавирус были сделаны в течение последних суток. Сегодня в РФ под медицинским наблюдением из-за вируса находятся 246 322 человека.

Медработники будут первыми

Первыми, кто будет привит вакциной от коронавируса, которая была разработана центром Гамалеи, станут медицинские работники и пожилые граждане. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев.

Он напомнил, что оценивать эффективность вакцины можно будет, когда сформируется популяционный иммунитет.