Токио, 7 августа. В Токио полагают, что только «стихийное бедствие», которое уничтожит Россию, вернет архипелаг южных островов под японский флаг.

Такие панические настроения связаны с тем, что 5 августа на Кунашире МЧС РФ открыло аварийно-спасательный центр. Рядом с ним плита, на которой выгравирована цитата Николая I:

«Где раз поднят русский флаг, там он спускаться не должен».

Таким образом, по мнению Токио, Россия снова показывает, что Южные Курилы принадлежат ей и отдавать их Японии она не намерена.

Многие японцы винят во всем Синдзо Абэ. Они считают, что политика премьер-министра в отношении Москвы — полный провал. Забрать у России Южные Курилы поможет только ядерной оружие, пишут комментаторы статьи на Yahoo News Japan. При этом некоторые все же признают: острова давно принадлежат России и поделать с этим ничего нельзя, пишет «Царьград».

После открытия центра МЧС на Кунашире в посольство России пришло представление от МИД Японии, в котором они выразили недовольство в связи с визитом на остров главы министерства Евгения Зиничева. Москва претензии отвергла и подчеркнула, что «суверенитет Российской Федерации над южными Курильскими островами сомнению не подлежит».

Япония считает южную часть Курильских островов своей и каждый раз негативно реагирует на посещение этой территории российскими властями. Курильские острова отошли России после Второй Мировой войны. В 1956 году. Тогда СССР и Япония подписали декларацию, по которой Москва соглашалась подумать о передаче островов Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Речи о Кунашире и Итурупе тогда не шло. Спустя 62 года Владимир Путин и Синдзо Абэ на встрече в Сингапуре договорились ускорить процесс по мирному договору на основе декларации 1956 года.