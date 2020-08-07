Новые выплаты получат россияне с детьми перед 1 сентября

Москва, 7 августа. Новую меру поддержки для семей с детьми готовит Минтруд РФ перед 1 сентября. Очередные выплаты будут начислены родителям в августе для помощи в подготовке школьников к новому учебному году — покупке канцтоваров, обуви и одежды.

Рассчитывать на такую выплату могут россияне, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Например, если мать или отец, либо оба родителя потеряли работу. Пока точные условия, а также размер «школьной» помощи не определен — министерство еще ведет работу над законопроектом.

Напомним, в конце июля Минтруд предложил расширить перечень товаров и услуг, которые россияне смогут покупать на деньги от государственной соцпомощи: список могут пополнить одежда, обувь, товары и услуги для дошкольного и школьного образования.

Как сообщалось ранее, в этом году россияне с детьми уже получили несколько выплат от государства для поддержки на фоне пандемии коронавируса. Сначала семьи получали по 5 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет, затем — по 10 тыс. рублей. Решение о том, будут ли продлены эти выплаты на август, пока не принято.