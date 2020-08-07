Минздрав назвал дату регистрации российской вакцины от коронавируса

Москва, 7 августа. Разработанную центром Гамалеи вакцину от коронавируса в первую очередь получат медики и пожилые россияне. Об этом заявил заместитель главы Министерства здравоохранения России Олег Гриднев.

По его словам, в настоящее время завершается последний этап испытаний российской вакцины от коронавируса. Регистрация вакцины начнется 12 августа.

«Мы должны понимать, что вакцина должна быть безопасной. Первыми будут привиты медицинские работники и пожилые люди», — пояснил Гриднев.

Ранее стало известно, что Федеральное медико-биологическое агентство запатентовало российский препарат «Лейтрагин», который способен предотвратить или смягчить осложнения от коронавирусной инфекции. По словам специалистов, новый препарат является первым в мире лекарством, которое вышло в практическую медицину.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула массовая эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем заболевания стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число зараженных во всем мире достигает 19,1 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 714 тысяч человек.

На территории России зафиксировано более 877 тысяч случаев, 14,7 тысячи человек скончались. Более 683 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.