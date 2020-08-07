Спасатели МЧС России обнаружили тела погибших под завалами в Бейруте

Бейрут, 7 августа. Сотрудники МЧС России за прошедшие сутки извлекли из-под завалов в Бейруте тела трех погибших, передает корреспондент Федерального агентства новостей. Об этом сообщил замначальника «Национального центра управления в кризисных ситуациях» Сергей Воронцов.

Отряд «Центроспас» ведет аварийно-спасательные работы на месте разрушений после взрыва в порту Бейрута. Российские спасатели работают в три смены, по 20 человек в каждой. В поисках задействовали беспилотники и кинологические расчеты.

«За сутки извлекли тела трех погибших, — сообщил Сергей Воронцов. — Сегодня работы ведутся с пяти утра».

Замначальника «Национального центра управления в кризисных ситуациях» добавил, что параллельно с аварийно-спасательными работами продолжается прием пострадавших в аэромобильном госпитале отряда «Центроспас» МЧС России. Он работает в круглосуточном режиме для экстренных больных, обнаруженных в ходе поисковых операций, и принимает амбулаторных пациентов с 8.00 до 21.00. В четверг врачи приняли 12 человек — всем оказали помощь на месте, сегодня с утра к специалистам МЧС уже стоит очередь в 20-25 человек, рассказал Воронцов.

Работа аэромобильного госпиталя ведется по согласованию с ливанской стороной, лагерь развернут на стадионе вблизи зоны ЧС в Бейруте. Всего на месте работает более 100 спасателей из России. Помимо спасателей, МЧС России доставило в Бейрут 15 специалистов Роспотребнадзора и необходимое оборудование для развертывания лаборатории по выявлению новой коронавирусной инфекции.

Ранее директор больницы при Университете имени Рафика Харири предположил, что в ближайшие 10-15 дней в стране может вырасти число новых случаев заражения коронавирусом. Тестирование жителей города приостановлено, сейчас необходимые исследования смогут проводить российские специалисты.

Напомним, мощный взрыв прогремел в порту Бейрута 4 августа. Силу взрыва сейсмологи приравнивают к землетрясению магнитудой 4,5 балла. Ударная волна разрушила часть города, число погибших приближается к 140, более 5000 человек ранены, а десятки пропали без вести.