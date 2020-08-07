В России за сутки скончались 119 пациентов с коронавирусом

Москва, 7 августа. В России за минувшие сутки выявили 5241 новый случай коронавируса, общее количество зарегистрированных случаев возросло до 877 135. Об этом сообщили в оперативном штабе по ситуации с распространением инфекции.

Новые случаи были выявлены в 84 регионах России. 27,1% новых носителей не имели клинических проявлений болезни. Больше всего случаев за минувшие сутки зафиксировали в Москве (686), Свердловской (180) и Московской (158) областях. Кроме того, в первой десятке по новым случаям оказались Санкт-Петербург (157), Ханты-Мансийский АО (143), Иркутская (130) и Ростовская (128) области, Красноярский край (126), Мурманская область (119) и Краснодарский край (115).

Также за последние сутки еще 7235 человек с коронавирусом полностью выздоровели. Общее количество вылечившихся пациентов достигло 683 592.

Кроме того, за сутки скончались 119 пациентов с COVID-19. За весь период наблюдений было зарегистрировано 14 725 летальных исходов.

Ранее Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) запатентовало отечественный препарат «Лейтрагин», помогающий при лечении коронавируса, пишет РИАМО. Лекарство способно предотвратить массивный выброс противовоспалительных веществ, которые приводят к развитию тяжелых респираторных нарушений у больных COVID-19. Сейчас завершается третий этап клинических испытаний препарата, передает «Царьград».