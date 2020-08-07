Критик Соседов назвал клоунадой брак Пугачевой и Галкина

Москва, 7 августа. Брак певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина едва ли можно считать счастливым. Такое мнение высказал музыкальный критик и журналист Сергей Соседов.

Он подчеркнул, что далеко не всегда знакомые семейные пары по-настоящему счастливы. Вполне возможно, что люди просто привыкли друг к другу. Что касается шоу-бизнеса, то счастливых браков там нет, убежден критик.

«А много ли мы знаем счастливых пар вокруг? Я знаю от силы две-три. И то до конца не ясно: счастье ли у них или люди привыкли быть друг с другом? В шоу-бизнесе счастливых вообще нет. А кто счастливый, скажите мне? Алла Пугачева с Галкиным? Это же смешно! Там все клоунада», — прокомментировал звездный брак журналист.

Не понимает музыкальный критик, почему Пугачева становится частым героем новостных публикаций. Он констатировал, что про нее пишут самые разные вещи: помолодела, парик не так надела. Однако комментариев под такими публикациями будет три десятка, как правило, негативного характера. По его мнению, Пугачева и ее творчество уже не так популярны среди россиян.

«По большому счету никому это не интересно. Спрашиваю: «А вы видели последний концерт Пугачевой?» Ответ: «Не видели, а что она может спеть?» — рассказал журналист.

Он добавил, что время звездной певицы ушло, люди даже до конца не могут досмотреть ее концерты и переключают канал. Критику уже не с кем обсудить выступление Примадонны.

Отметим, что в конце июля появились слухи о том, что Галкин и Пугачева планируют развестись. По одной из версий, певица якобы уже тайно развелась с юмористом, пишет «Дни.ру».