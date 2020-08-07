Названо условие для получения новой выплаты на ребенка после 17 августа

Москва, 7 августа. Некоторые семьи с детьми смогут получить новые выплаты с 17 августа. Пособие полагается нуждающимся семьям, которые воспитывают детей в возрасте от трех до семи лет.

Предполагается, что новые выплаты получат 718 тысяч детей. На эти цели из бюджета уже выделили 18,4 миллиарда рублей. Сумма выплаты зависит от прожиточного минимума, установленного в том или ином регионе. Нуждающимся семьям с детьми от трех до семи лет полагается ежемесячная выплата, составляющая 50% от прожиточного минимума.

Так, в Москве прожиточный минимум составляет 15 255 рублей. Это значит, что ежемесячное пособие для семей, проживающих в столице, составит 7600 рублей. А на Камчатке, например, установлен прожиточный минимум 22 101 рублей. Таким образом, семьи из этого региона могут рассчитывать на пособие в размере около 11 тысяч рублей.

В среднем по России новая выплата для малообеспеченных семей составит 5,5 тысячи рублей. Пособие полагается тем семьям, в которых доход на человека не превышает размера одного прожиточного минимума, установленного в регионе.

Ранее стало известно, что Минтруд РФ готовит новую выплату родителям школьников перед 1 сентября. Рассчитывать на такую выплату могут россияне, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Средства можно потратить на покупку школьной формы и канцтоваров.