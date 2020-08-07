Кравец озвучила слухи о состоянии больной раком Заворотнюк

Москва, 7 августа. Российская актриса, певица и модель Алена Кравец рассказала о состоянии больной раком Анастасии Заворотнюк.

По ее словам, живущие на Рублевке звезды сообщают об отсутствии прогресса в лечении рака у Заворотнюк. Кравец подчеркнула, что надежды родственников на выздоровление актрисы пока не оправдываются. При этом ухудшения в состоянии Заворотнюк также не наблюдается.

Кравец отметила, что супругу актрисы Петру Чернышеву оформить жене инвалидность. По словам медиков, у Заворотнюк на 70% ограничены ключевые функции организма. В частности, актриса практически не способна двигаться, общаться, самостоятельно удовлетворять бытовые потребности и ориентироваться в пространстве, поэтому Заворотнюк может получить II группу инвалидности.

Кравец подчеркнула, что большую часть времени Заворотнюк находится в состоянии сна, что может быть следствием сильнодействующих препаратов, которые актриса получает от медиков. Она также добавила, что в ее памяти Заворотнюк остается «цветущей красавицей», поэтому ей «страшно» осознавать, что заболевание могло привести к таким последствиям в такие короткие сроки, передает «Экономика сегодня».

«Все это страшно», — пояснила Кравец.

Напомним, в августе 2019 года в СМИ появилась информация о том, что у Заворотнюк диагностирована опухоль мозга на последней стадии. В сентябре актриса была госпитализирована в тяжелом состоянии в одну из московских клиник. В апреле 2020 года стало известно, что Анастасию Заворотнюк выписали из больницы, актриса хорошо себя чувствует и может находиться без присмотра медиков. В начале августа 2020 года стало известно, что родственники Заворотнюк планируют перевезти актрису в загородный дом, который расположен в подмосковном поселке Крекшино.