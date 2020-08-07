Безпалько объяснил, для каких целей Украина нужна Евросоюзу

Москва, 7 августа. Украина представляет собой резервуар сырья и дешевой рабочей силы для Евросоюза, заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

Кроме того, по его словам, страна окончательно превратилась в рынок для сбыта не самых качественных европейских товаров.

«Я напомню, что за ничтожно маленький рынок Молдавии боролись страны между собой, а рынок Украины гораздо больше. Ну пусть там живет не 52 миллиона человек, как в 90–91-м годах, а гораздо меньше. Но в любом случае европейские товары, которые в Европе никто не покупает, на Украине будут покупать на ура», — пояснил Безпалько.

Он также подчеркнул, что каждая из сторон заинтересована в «сильной» и «независимой» Украине, но которая фактически подчинена интересам других стран.

Так, Вашингтон рассматривает Киев как удобный геополитический субъект для сдерживания России. Основная же задача США при этом — вбить клин между РФ и Евросоюзом, которых в Белом доме рассматривают в качестве глобальных конкурентов.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа объяснил, почему Украина не сможет вернуть себе Крым. По его словам, у Киева нет никакой стратегии «деоккупации Крыма», передает Федеральное агентство новостей.