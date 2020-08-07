Вассерман раскрыл секрет стабильности рубля

Москва, 7 августа. Известный российский публицист и политический консультант Анатолий Вассерман объяснил, что позволит рублю стать более стабильной валютой.

Проблема, по мнению эксперта, носит исключительно концептуальный характер. Как правило, стоимость той или иной валюты формируется исходя из «производственной логики». Другими словами, ее основу составляет то, какие услуги или товары можно купить на эту самую валюту, пояснил Вассерман в эфире радио «Аврора».

Власти РФ предпочитают руководствоваться так называемой «торговой логикой». А она подразумевает то, что стоимость рубля главным образом определяется размерами золотовалютных резервов, которые, в свою очередь, формируются разницей импорта и экспорта. И любые колебания в данном выражении провоцируют большие изменения в курсе валюты, что в конечном итоге крайне негативно сказывается на экономике страны.

Таким образом, лишь переход от торгового принципа формирования курса к производственному, считает эксперт, позволит рассчитывать на стабилизацию рубля. Сегодня в российском правительстве стало гораздо больше специалистов, чем раньше, которые могут осуществить такую смену направлений безболезненно для страны. Кроме того, хватает и сильных частных экономистов, которые могли бы выступить советниками по многим вопросам, подчеркнул Вассерман.

Ранее сообщалось, что в рейтинге самых несчастных экономик мира Соединенные Штаты опустились сразу на 25 пунктов и сейчас они занимают 25-е место. Год назад США располагались на 50-й строчке. Как сообщает Bloomberg, по этому показателю они обошли Россию.