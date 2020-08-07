Дуда собирается спасать «территориальную целостность» Украины

Варшава, 7 августа. Польша пообещала «вернуть полный суверенитет Украине» во время своего председательства в ОБСЕ. Об этом заявил польский президент Анжей Дуда во время инаугурационной речи.

«Это важная задача на будущее. <...> Задача, которая должна вернуть полный суверенитет и территориальную интегральность нашему соседу — Украине», — цитирует его «Польское радио».

По словам Дуды, во время председательства в ОБСЕ Варшава будет делать акцент «на силе права, а не на праве силы».

Помимо вопроса территориальной целостности Украины, еще одной важной задачей для Польши является укрепление своей безопасности, отметил политик. Поэтому Варшаве нужно укреплять модернизировать армию, а также усиливать кооперацию с силами союзников, особенно — с ВС США.

«Мы должны действовать в направлении укрепления евроатлантической связи и Североатлантического альянса. Это важная задача на будущее, которое, надеюсь, будет всегда действенным», — подчеркнул Дуда.

Напомним, весной этого года Польша приняла новую стратегию национальной безопасности, в которой указывается, что основной внешней угрозой для страны является «агрессивная политика России». Аналогичным образом поступает и Украина, где РФ на законодательном уровне названа «государством-агрессором». По мнению политологов, этот миф нужен Киеву для получения финансовой помощи Запада, а также ограничения прав собственных граждан. В частности, такое мнение выразила глава правления украинской правозащитной организации «Центр общественных свобод» Александра Матвийчук. По ее словам, Киев все чаще использует риторику борьбы «с российской вооруженной агрессией» для скрытого наступления на общественные свободы.

Антироссийского вектора давно придерживается и Варшава. По мнению немецкого политолога Александра Рара, поведение Польши нагнетает раскол в ЕС. Как пояснил специалист, сейчас Евросоюз «расколот по поводу энергетического альянса с Россией»: за сближение с РФ выступают ФРГ, Австрия и Италия, против — Польша и Прибалтика. Рар отметил, что последние действуют совместно с США, желая «выкинуть Россию из Европы», чтобы российского газа совсем не было в европейских странах.

Из-за этого их сильное неудовольствие вызывает проект «Северный поток — 2», по завершению которого Германия станет крупнейшим в ЕС хабом российского газа. Польша же мечтает получить пост крупнейшего хаба СПГ из США.