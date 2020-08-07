Дочь Успенской показала свое шокирующее фото из больницы

Москва, 7 августа. Дочь певицы Любови Успенской — Татьяна Плаксина — поделилась с подписчиками в Instagram шокирующей фотографией, сделанной в больнице. Кадр был снят в сентябре 2018 года после того, как девушка упала с велосипеда во время катания в Коста-Рике.

Плаксина написала, что в результате падения у нее была сломана челюсть, выбиты семь зубов. По ее словам, реабилитационный процесс был долгим.

Несмотря на такие травмы, девушка не расстроилась, у нее произошло переосмысление. Плаксина подчеркнула, что после этого случая она научилась любить себя.

«Благодаря тому, что у меня нет зубов, я научилась действительно любить себя и смотреть в лицо своим демонам. Кроме того, прошла через ослабляющую душу тяжелую физическую боль», — поделилась эмоциями дочь Успенской.

Стоит напомнить, что дочь находится в «прохладных» отношениях со своей звездной матерью. Поводом стали скандальные обвинения Плаксиной в адрес матери о якобы жестоком обращении. Успенская позднее призналась, что проблемы во взаимоотношениях были связаны с тем, что Плаксина употребляла наркотики.

Однако мать и дочь, возможно, смогут нормализовать отношения. Вероятность этого существует, считает рунический провидец Игорь Вечерский. По его мнению, Успенская «знает, что надо делать».