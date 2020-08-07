Кабмин снял ограничения на госзакупки ряда иностранных препаратов

Москва, 7 августа. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о снятии ограничений на госзакупки иностранных препаратов от лимфомы и лейкоза. Об этом сообщает пресс-служба российского правительства.

«Иностранные лекарства для лечения лейкоза и лимфомы будут допускать к госзакупкам без ограничений», — говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет о медикаментах из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Лекарства иностранного производства из этого списка не участвуют в аукционах, если есть аналогичные предложения хотя бы от двух производителей из стран ЕАЭС. В некоторых случаях это мешает эффективному лечению и может привести к ухудшению состояния пациента, особенно если речь идет о быстро прогрессирующем заболевании.

В перечень препаратов, на которые больше не распространяются ограничения в госзакупках, вошли филграстим, каспофунгин, микафунгин, карбоплатин, вориконазол, севофлуран, ритуксимаб и флударабин. Их используют при злокачественных новообразованиях лимфоидной и кроветворной тканей, а также при лечении орфанных (редких) заболеваний у детей.

Ранее Минздрав РФ рекомендовал внести препарат «Нусинерсен» («Спинраза») в перечень жизненно важных лекарств. Это средство используется для лечения спинальной мышечной атрофии.