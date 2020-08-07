Выплаты на детей в августе в РФ: кто получит от 7,6 тыс. до 11 тыс. рублей

Материальную помощь получат в августе некоторые категории россиян, деньги на эти цели поступят из бюджета. На дополнительную помощь, в частности, могут рассчитывать малообеспеченные семьи с детьми-дошкольниками, а также некоторые категории военных.

Кто получит от 7,6 тыс. до 11 тыс. рублей с 17 августа

Новое денежное пособие от государства с 17 августа начнут получать остро нуждающиеся семьи с маленькими детьми. Деньги на дополнительные детские пособия выделены правительством России. Всего на эти цели правительство РФ выделило Министерству труда и социальной защиты 18,4 миллиарда рублей. Деньги будет переданы в регионы. Помощь предназначена малообеспеченным семьям с детьми от трех до семи лет.

Дело в том, что многие родители, которые рассчитывали на эту выплату, пожаловались, что в августе им деньги так и не пришли. Проблема в том, что выплата должна была проводиться из региональных бюджетов, а ситуация в российских регионах, прямо скажем, разная. Поэтому деньги на детей выделила Москва. Минтруд перечислит полученные на эти цели средства в региональные бюджеты, а родители начнут получать обещанную материальную помощь, начиная с 17 августа. Выплату должны получить более 718 тысяч детей по всей России.

Сумма, на которую могут рассчитывать родители, которые получат в августе доплату на детей от трех до семи лет, составляет половину регионального прожиточного минимума на ребенка. В среднем по России детский прожиточный минимум равен 11 тысячам рублей, в зависимости от регионов эти показатели могут различаться. Например, в Москве ежемесячный прожиточный минимум на ребенка составляет 15 225 рублей, то есть родители маленьких москвичей могут получить по 7600 рублей на ребенка. На более высокое пособие могут рассчитывать жители Камчатки, где детский прожиточный минимум составляет 22 101 рубль. То есть там на одного малыша от трех до семи лет можно получить более 11 тысяч рублей.

Военным в августе дадут прибавку до 23 тыс. руб. на человека

О новых денежных выплатах в августе некоторым категориям военнослужащих говорится в приказе, подписанном министром обороны Сергеем Шойгу. В документе сообщается, что с 1 июля 2020 года в России вводится ежемесячная надбавка отдельным категориям военнослужащих летного состава, плавсостава, Главного управления Генштаба и Ракетных войск стратегического назначения.

Всего выплаты получат более 45 тысяч военнослужащих, сумма зависит от должностного оклада и может достигать 23 тысяч рублей в месяц.

Напомним, ранее Федеральное агентство новостей рассказало о «звездных» надбавках к пенсиям, на которые могут рассчитывать Герои СССР, Герои России, Герои Труда, кавалеры орденов, народные артисты, лауреаты государственных премий за выдающиеся достижения, прославленные ветераны спорта и так далее. Надбавка за «звездность» может достигать 415%.

Комментируя эту информацию, олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова рассказала, что некоторые ветераны спорта также получают президентские гранты, либо специальную региональную доплату к пенсии.