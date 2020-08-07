Врач дала совет, что делать при сильно видимых венах

Люди привыкли относить любые дискомфортные симптомы в организме напрямую к месту, где этот дискомфорт имеется, и изолированно от остального тела упорно бороться с этими поверхностными симптомами. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказала врач, психолог, автор метода «Система осознанного оздоровления-СО2» Ольга Бурлакова.

«Например, если болит зуб, значит, мы конкретно лечим только этот зуб и не связываем его ни с чем больше. Хотя на самом деле абсолютно каждый зуб отражает работу какого-то органа и при сильной боли или кариесе он указывает на сильный воспалительный процесс внутри органа, за который он отвечает. Тоже самое относится и к венам», — пояснила Бурлакова.

По словам врача, если вены становятся сильно видимыми — это означает, что на пути вены лежит какое-то препятствие, которое не дает возможности венозной крови пройти в глубоких сосудах. И тогда кровь застаивается и начинает распределяться в верхние поверхностные сосуды, начинает выходить наружу, и такие вены становятся выпуклыми и очень заметными.

Она отметила, что таким препятствием служит сильное воспаление во внутренних органах, которые при воспалении начинают отекать и в буквальном смысле сдавливать вены и блокировать поток крови. Например, если вены выступают на ногах — это означает, что идет сильное воспаление в кишечнике.

«В данной ситуации важно работать именно с воспалением в кишечнике: есть только ту еду, которая будет полностью перевариваться, приводить в норму численность патогенной микрофлоры, восстанавливать перистальтику кишечника. Таким образом, мы сможем восстановить кровообращение, идущее от туловища к ногам и обратно. В этом помогут специальные упражнения, фитопрепараты, регулирующие микрофлору, фитосвечи, снимающие воспаление», — добавила Бурлакова.

Кроме того, отметила врач, можно обработать место, нанося на область вен специальные щелочные средства на основе желе с сильной концентрацией трав, которые будут создавать нужный тонус. Вместо такой специальной косметики можно также использовать натуральное хозяйственное мыло 72%, втирая его в кожу.

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