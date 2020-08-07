Постройневшая Семенович удивила фанатов грациозным танцем на краю лодки

Москва, 7 августа. Поклонники российской певицы Анны Семенович засыпали ее хвалебными комментариями в социальных сетях. Фанаты артистки были впечатлены красотой и грацией Семенович, которая этим летом стала ведущей передачи «Удачный чарт» на телеканале «Муз-ТВ».

Этим летом певица появилась в амплуа ведущей на популярном российском музыкальном телеканале. Съемки ее программы проходят на природе, поэтому можно сказать, что артистка вовсе не работает, а отдыхает. Ежедневно она делится подробным фотоотчетом с места съемок в своем Instagram.

Накануне она опубликовала видео с записи очередного выпуска программы. Ролик приятно шокировал подписчиков. На кадрах видно, как Семенович в темно-зеленом изысканном платье грациозно двигается стоя на краю лодки. Постройневшая певица наверняка хотела похвастаться своей фигурой. Отмечается, что Анна довольно длительное время соблюдала строгую диету.

Кропотливая работа над собой дала свои плоды. Поклонники подчеркнули, что Семенович выглядит восхитительно, передает «Дни.ру».

«Такой фасон вам к лицу!» — подметил один из подписчиков. «А где ваш ДиКаприо?» — написал другой. «Как всегда шикарна», — подытожил фанат Семенович.

Многие поклонники заметили, что Анна решилась на достаточно смелый шаг, потому что не каждый рискнул бы встать в полный рост на такой лодке.

Ранее сообщалось, что Анна Семенович решила привести себя в форму после самоизоляции. Исполнительница, готовящаяся к съемкам нового клипа, прошла комплекс процедур в подмосковной клинике-санатории.