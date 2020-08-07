Жители Крыма рассказали, как снять самое дешевое жилье на полуострове

Симферополь, 7 августа. Жители Крыма рассказали, как снять недорогое жилье на полуострове на время отдыха. По словам крымчан, найти бюджетные варианты можно даже в августе.

Ялта, Судак и другие курорты Южного берега отличаются высокими ценами, поэтому данное направление не подойдет тем, кто хочет сэкономить. Желающим арендовать бюджетное жилье лучше обратить внимание на Севастополь или Феодосию.

Непритязательные туристы могут снять койко-место в севастопольском хостеле за 500 рублей в сутки. При этом нужно помнить, что комнату придется делить с посторонними, которых может быть от четырех до десяти человек.

Хостелы расположены на разной удаленности о пляжа. От некоторых придется идти до моря около 12 минут, однако есть жилье и в четырех километрах от моря, пишет «Комсомольская правда — Крым».

В Феодосии и ее окрестностях любят отдыхать семьи с детьми. В селе Береговое можно снять семейный номер с кондиционером за 400 рублей с человека за сутки. Комната располагается в гостевом доме, во дворе которого есть беседки с качелями и детские площадки.

Также туристов призвали сохранять бдительность при общении с частниками, особенно при предварительной аренде жилья. На деле комната может не соответствовать тому, что рассказывал владелец. В таких случаях нужно указать на недостатки и попросить снизить цену, либо поискать другой вариант на месте. Кроме того, следует помнить, что нельзя никому оставлять в залог свой паспорт.

Ранее сообщалось, что в августе в Крыму заработает система «Фортуна». Она поможет находить туры со скидкой до 90%.