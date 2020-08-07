Среди достопримечательностей Анапы Кипарисовое озеро занимает особое место. Это природный памятник, полюбоваться которым приезжают гости со всего мира. Чем он необычен? Особой красотой кипарисов, которые возвышаются прямо над водой. Но в 2020 году Кипарисовое озеро высохло. Стоит ли сюда ехать сегодня? И порадует ли знаменитый туристический объект в этом году?

Долина озера Сукко

Природа Краснодарского края роскошна. Здесь и море, и горы, и великолепные озера. Одно из них — озеро Сукко. Оно лежит у подножия Кавказских гор, окружено многовековыми деревьями и причудливыми скалами.

Озеро Сукко — объект не природный, а рукотворный. Оно было создано для орошения виноградников, расположенных неподалеку. Название получило от адыгейского «сукко», что означает «водопой кабанов». Но с недавних пор оно куда известнее под другим именем — Кипарисовое озеро. А все потому, что в его западной части прямо из воды произрастают 32 кипариса.

Никто не знает, откуда здесь взялись деревья и когда они выросли. По одним данным, в середине 1930-х годов, по другим — в незапамятные времена. Долгое время озеро было скрыто от глаз людей, дикой местной природой никто не интересовался. И только лет 20 назад туристы открыли этот удивительный мир, а местные предприниматели начали развивать здесь бизнес. Появился парк «Долина Сукко», куда приезжают не только полюбоваться кипарисами.

Интересные факты о Кипарисовом озере

Для местной природы болотные кипарисы — деревья нетипичные. Их родина — Северная Америка, поэтому сам факт их нахождения под Анапой удивляет. Но более удивительно место их произрастания. Они возвышаются прямо над озерной гладью на 30 метров, их стволы превышают полметра в обхвате, а корни проходят прямо над илистым дном. Усиливают впечатление особые корни — пневматофоры, которые деревья формируют для поглощения кислорода из воздуха. Где-то эти дыхательные «соломинки» на стволах похожи на тонкие ветки, где-то формируют мощные подпорки.

Древесина болотных кипарисов устойчива к гниению. Деревья отлично чувствуют себя в водах озера, глубина которого превышает полтора метра. Ежегодно летом воды в нем становится меньше, иногда уровень снижается настолько, что к деревьям можно добраться пешком. Но в июле 2020 года озеро полностью пересохло, обнажив корни кипарисов.

Для деревьев засушливый летний период губителен. Чтобы спасти их от гибели, местные власти организовали регулярный полив гигантов. Воду доставляют пожарными машинами, каждую неделю под корни выливают более 12 тонн спасительной жидкости. Местный ландшафт серьезно изменился, но вряд ли надолго. Осенью в регионе пройдут дожди, и озеро Сукко снова наполнится и преобразится. Долина оживет, поэтому приезжать сюда в 2020 году стоит с наступлением прохладной погоды.

Как добраться

Удивительный парк находится всего в 14 км от Анапы. Из города сюда ходит рейсовый автобус «Анапа — Сукко», ехать нужно до конечной остановки «Лукоморье». От остановки ходит местный «транспорт» — электроавтомобили, прокат которых обойдется в 50 рублей с человека. Можно дойти и пешком, это займет минут 15. Ориентируйтесь по указателям, заблудиться не получится.

Поездка на машине от города займет не более получаса. Направление — поселок Сукко, потом — к лагерю «Смена», по Центральной улице на Советскую, и вы прибудете на место. Оставить машину можно на парковке (день стоянки — 250 рублей). Можно заехать прямо на территорию парка, но тогда придется заплатить 600 рублей.

Проход пешком на территорию парка бесплатный.

Что посмотреть на озере Сукко — цены, фото и отзывы

Главная местная достопримечательность, конечно, кипарисы. К ним можно подплыть на лодке или катамаране (аренда на день — от 500 до 1000 рублей в зависимости от вместимости). Можно покружить рядом, прикоснуться к ребристой коре, задержаться в тени, вдыхая насыщенный фитонцидами целебный воздух. Некоторые умудряются забираться на деревья и прыгать с ветвей в воду, но делать этого не стоит.

Кипарисы только производят впечатление мощных деревьев. Их нижние ветви хрупкие, контакт с человеком травмирует кору и открывает ворота для инфекции. Деревья могут заболеть и погибнуть.

Кроме знакомства с кипарисами здесь есть чем заняться. По отзывам гостей, парк предлагает большой выбор развлечений семьям с детьми.

Детская площадка. Для малышни здесь есть игровая зона с горкой, бассейном, песочницей.

Для малышни здесь есть игровая зона с горкой, бассейном, песочницей. Пляж. Хотите просто поваляться под солнцем? Пожалуйста, местный пляж отсыпан мелким желтым песком, а аренда лежака обойдется в 200 рублей.

Хотите просто поваляться под солнцем? Пожалуйста, местный пляж отсыпан мелким желтым песком, а аренда лежака обойдется в 200 рублей. Развлечения. Гребля на доске, прогулка на каноэ стоят 500–800 рублей в час. Хотите острых ощущений? Попробуйте скоростной спуск над озером на стальном тросе (1000 рублей), впечатлений будет достаточно!

Гребля на доске, прогулка на каноэ стоят 500–800 рублей в час. Хотите острых ощущений? Попробуйте скоростной спуск над озером на стальном тросе (1000 рублей), впечатлений будет достаточно! Рыбалка. В озере Сукко водятся карпы, толстолобики, сазаны. За аренду места для рыбалки попросят 500 рублей, снасти тоже можно арендовать — за 1000 рублей в день.

На территории много беседок, каждая с мангальной зоной. Аренда на день — от 2 до 3 тысяч для небольших компаний и 4 тысячи для группы из 20 человек. Приезжать сюда стоит на целый день, чтобы насладиться местными красотами, отдохнуть, искупаться, поесть шашлык. Но в этом году поездку на озеро Сукко стоит отложить до сентября, когда его берега наполнятся снова.