Роскачество назвало лучшие закуски к пиву

Москва, 7 августа. Роскачество назвало закуски, которые лучше всего подходят к пиву. Эксперты развеяли миф о том, что с пенным напитком сочетаются только орешки, чипсы или вобла.

Составить рейтинг Роскачеству помог специалист по мясной гастрономии Андрей Куспиц. Он отметил, что самым пивным местом на земле традиционно считается Германия, соответственно, и лучшие закуски к пенному напитку родом из этой страны.

По мнению Куспица, лучше всего сочетать пиво с немецкими колбасами. Самыми популярными из них являются свиные братвурст, вайсвурст (белая баварская колбаска из телятины), говяжьи риндсвурст и копченые боквурст, пишет «Вечерняя Москва».

Также Куспиц рассказал, что в Германии пользуется спросом закуска под названием «метт» или «хакепетер» — сырой свиной фарш с рубленым луком и пряностями. При этом специалист посоветовал не спешить заказывать это блюдо — для начала необходимо убедиться, что продавец соблюдает все санитарные требования, передает «ФедералПресс».

Кроме того, Куспиц отметил, что большое разнообразие закусок к пиву представлено в Скандинавии. Например, в Дании предпочитают сморреброд — открытый бутерброд на ржаном хлебе с разными начинками. А в Швеции и Норвегии любят закусывать пенный напиток североморскими креветками и раковыми шейками.

Ранее диетолог Марият Мухина рассказала, какие продукты нельзя сочетать с алкоголем. Эксперт не рекомендует закусывать пиво запеченным сыром.