В ДНР обвинили Киев в нежелании отвечать на звонки по линии СЦКК

Со стороны Киева продолжаются случаи провокаций как на линии фронта, так и в поведении украинской стороны. Об этом Федеральному агентству новостей заявил депутат Народного совета ДНР, лидер фракции «Донецкая Республика» Валерий Скороходов.

Ранее украинские власти выступили за то, чтобы «режим тишины» в Донбассе не нарушился, но на самом деле «все может быть».

Киев не отвечает на звонки

Валерий Скороходов напомнил, что несколько месяцев переговорщики от народных республик в Минске титаническими усилиями заставляли Киев подписать дополнительные меры по режиму прекращения огня.

«Однако мы видим случаи провокаций как на линии фронта, так и в поведении украинской стороны — по вине Киева координационный механизм прямой связи по реагированию на инциденты через СЦКК системно не работает. Они зачастую просто игнорируют сообщения и звонки. Возникает вопрос — это халатность или чье-то указание не слышать и не слушать Донбасс?» — пояснил Валерий Скороходов.

Зеленский не уверен

При этом, заметил политик, даже у самого президента Украины Владимира Зеленского нет уверенности в том, что Вооруженные силы Украины в состоянии соблюдать режим тишины. Пора уже Киеву приступить к реализации всех подписанных документов — это единственный путь для украинских властей сохранить лицо.

Ранее Зеленский заявил, что в плане установления «режима тишины» существует огромное количество вопросов, а также много проблем. «Но, в целом, мы благодарны нашим военным», добавил украинский президент.

«Самое главное — мы хотим выдержать этот режим тишины и каждый день просто не терять наших военных. Гарантировать мы ничего не можем, но мы делаем очень много», — заявил Зеленский.

Напомним, депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.