Киркоров признался, что его дочь влюбилась в Плющенко-старшего

Москва, 7 августа. Филипп Киркоров объяснил, почему принял решение забрать восьмилетнюю дочь Аллу-Викторию из секции по фигурному катанию. По словам эстрадного исполнителя, его дочь была влюблена в фигуриста Евгения Плющенко, передает «Собеседник».

«Алла-Виктория была влюблена в принца. Не в маленького Гном Гномыча, о котором многие говорили. А в старшего Плющенко. Именно поэтому она захотела заняться фигурным катанием», — говорит Киркоров.

Однако в итоге заботливый отец решил забрать дочь из фигурного катания. Музыкант опасается за здоровье девочки, так как фигурное катание очень травмоопасный спорт. По словам Киркорова, «он больше за земные приключения своих детей». Он говорит, что чувства Аллы-Виктории к Плющенко уже чуть подостыли и теперь у нее другие интересы. Девочка всерьез увлеклась декором.

Напомним, Алла-Виктория Киркорова родилась в ноябре 2011 года в Майами от суррогатной матери. Также у Киркорова есть младший сын Мартин, которому в этом году исполнилось восемь.

Недавно случайная встреча телеведущего Андрея Малахова и Филиппа Киркорова на отдыхе в Греции попала на видео. Отмечается, что Малахов застал певца в компании загорелого и накаченного мужчины. На первый взгляд кажется, что Киркоров взял на отдых охранника, однако качком оказался режиссер мюзиклов Константин Камынин.